Die Nordex Group baut ihre Aktivitäten in den USA aus und hat Manav Sharma zum 1. Juni zum CEO des Nordamerika-Geschäfts ernannt. Sharma verfüge über eine langjährige Erfahrung von 16 Jahren in der Branche und war bereits in verschiedenen Senior-Management-Positionen tätig, bevor er zu Nordex kam. Vor seiner jetzigen Tätigkeit als Chief Transformation Officer der Nordex Group hat er in seiner Position ...

Den vollständigen Artikel lesen ...