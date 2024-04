Der technologielastige Hang Seng Index hat am Montag an seine enorm starke Vorwoche angeknüpft. Er markierte im Handelsverlauf ein neues Jahreshoch knapp über der 18.000-Punkte-Marke. Angetrieben wurde er unter anderem durch positive News von BYD, nachdem das Unternehmen am Sonntag fünf neue Modelle präsentiert hatte.Auf der Markteinführungsveranstaltung in Doha stellte der EV-Hersteller die neuen Modelle Yuan PLUS (im Ausland als ATTO 3 bekannt), Seal, Han, Qin PLUS DM-i und Song PLUS DM-i vor. ...

