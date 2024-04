Der DAX hat am Freitag - angetrieben von starken Quartalszahlen der Big Techs Alphabet und Microsoft - deutlich im Plus geschlossen und die 18.000-Punkte-Marke zurückerobert. Am Montagmorgen setzt sich dieser Aufwärtstrend fort. Auf Unternehmensseite nimmt die Berichtssaison langsam aber sicher Fahrt auf.

