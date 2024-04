Philips einigt sich in den USA. Die Sammelklage zur Bereinigung des Schlafapnoe-Skandals wird mit 1,1 Mrd. US-Dollar verglichen. Die BAWAG erreicht im 1. Quartal einen starken Gewinnsprung dank eines hohen Nettozinsertrags. Die Prognose für 2024 bestätigte der Vorstand. Muss Atos verstaatlicht werden? Der französische IT-Konzern ist systemwichtig für das französische Militär, droht nun aber über eine Restrukturierung der Schulden in die Hände der ausländischen Gläubiger zu fallen.Asien erlebt am Montag einen starken Wochenauftakt. ...

