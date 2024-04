Mit einem satten Plus von über 30 Prozent zählt die Aktie des niederländischen Medizintechnik-Konzerns Philips zu den absoluten Top-Performern in Europa zum Start in die neue Handelswoche. Denn das Unternehmen konnte eine milliardenschwere Einigung in den Vereinigten Staaten über Beatmungsgeräte erzielen.Mit dem Deal sollen eine anhängige Sammelklage sowie Einzelklagen von Geschädigten beigelegt werden. Insgesamt zahlt Philips nun satte 1,1 Milliarden Dollar. Ein Schuldeingeständnis sei damit nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...