Elon Musk und der Vorsitzende eines führenden chinesischen Batteriezulieferers trafen sich in einem Hotel in Beijing, um wichtige Gespräche zu führen nach dem überraschenden Besuch des Tesla CEOs. Der Fokus lag auf der Implementierung der fortschrittlichen Autopilot-Software "Full Self-Driving" (FSD) und der Übertragung von Fahrdaten ins Ausland für die weitere Entwicklungen autonomer Fahrfunktionen. Dieser Besuch folgt auf Musks Ankündigung, FSD könnte in China "sehr bald" verfügbar gemacht werden, eine Entwicklung, die als entscheidend von Analysten betrachtet wird. Im Wettbewerb mit chinesischen Autoherstellern, die ähnliche Software einführen, scheint Tesla darauf angewiesen, rechtliche Hindernisse zu überwinden, insbesondere im Hinblick auf die Datenerfassung auf öffentlichen Straßen. Seit 2021 werden sämtliche von Teslas Fahrzeugflotte in [...]

