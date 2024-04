Auf diesen Termin warten Millionen Anleger: Tech-Gigant Amazon legt am Dienstag die Zahlen für das zweite Quartal vor. Eine starke Bilanz und ein optimistischer Ausblick wären nicht nur positiv für den Amazon-Aktienkurs, sie dürften auch dem Markt Auftrieb geben. Die UBS ist sich ziemlich sicher, dass Amazon liefert."Bislang haben die Anleger bei Amazon vor allem auf AWS geblickt", so die UBS in ihrer Studie vom Donnerstag. "Doch nun wird sich der Fokus auf den Gesamtumsatz und das Betriebsergebnis ...

