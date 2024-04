DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Weiterer Vertriebserfolg! Unterzeichneter LOI mit Rebmann Resarch GmbH & CO. KG - medondo coordiantor wird um ein cloudbasiertes Finance Controlling Tool (CURE Finance) erweitert.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/29.04.2024/10:40) - **Ad-hoc-Mitteilung**

Weiterer Vertriebserfolg der medondo holding AG.

Betreff:LOI mit Rebmann Research GmbH & CO. KG unterzeichnet: Der medondo coordiantor wird um ein cloudbasiertes Praxis Controlling Tool erweitert. Vertriebliche Zusammenarbeit mit dem führenden auf den Gesundheitsmarkt spezialisierten Beratungsunternehmen.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die medondo holding AG einen weiteren bedeutenden Meilenstein in Richtung Innovation und Wachstum gesetzt hat.

Der LOI mit dem auf den Gesundheitsmarkt spezialisierten Beratungsunternehmen Rebmann Research GmbH & Co. KG bezieht sich auf die Integration des Cloudbasierten Praxiscontrolling-Moduls CURE Finance in den medondo coordinator.

Mit Cure Finanz können "Ärzte in Echtzeit verfolgen, wie sich Kassenumsätze, Privatliquidationen, Labor, Personalausgaben oder Sachkosten entwickeln" und damit Ihre Praxis besser und profitabel steuern.

Mit dem medondo coordinator können die Prozesse von Praxen einfacher, sicherer und effizienter gestaltet werden - und dies bei einem verbesserten Patientenservice.

Der LOI bezieht sich aber auch auf eine strategische vertriebliche Zusammenarbeit, um Arztpraxen bei der notwendigen und überfälligen digitalen Transformation ganzheitlich zu unterstützen. Die Netzwerke beider Unternehmen und die sehr guten Kontakte zu Praxen werden helfen den Marktanteil zu steigern.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

