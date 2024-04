© Foto: Sander Koning/ANP/dpa



Philips geht davon aus, dass die Kosten für eine US-Klage lediglich ein Zehntel dessen betragen werden, was im schlimmsten Fall auf den Konzern zugekommen wäre.Die Aktien von Royal Philips erlebten einen starken Anstieg, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es deutlich weniger als erwartet für die Beilegung von US-Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit einem Rückruf von Schlafapnoe-Geräten zurückstellen muss. Der Aktienkurs explodierte nach Bekanntgabe förmlich. Philips kündigte an, 982 Millionen Euro für die erwarteten Kosten eines Sammelklageverfahrens zur medizinischen Überwachung und für individuelle Personenschäden in den USA zurückzustellen. Dieser Betrag liegt weit unter den …