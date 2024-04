Die erste Anlage mit 250 Kilowatt Leistung wird in München entstehen und neben Photovoltaik auch Speicher und Ladeinfrastruktur enthalten. Enpal wird zunächst mit Kauf- und Pachtmodellen starten und will sein Angebot sukzessive ausweiten. Enpal wird sich künftig nicht mehr nur auf private Endkunden konzentrieren, sondern steigt in das Geschäft mit gewerblichen und industrielle Photovoltaik-Dachanlagen ein. Einen ersten Kunden gibt es bereits. So werde für einen Golfclub im Münchner Süden eine gewerbliche Photovoltaik-Anlage mit 250 Kilowatt installiert, die auch mit Speicher und Ladeinfrastruktur ...

