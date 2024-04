Nvidias führende Position in der KI-Revolution hat der Aktie in diesem Jahr einen starken Aufschwung von rund 80 Prozent verliehen. Am 22. Mai wird der Konzern seine Zahlen präsentieren und könnte die 1.000-Dollar-Marke in Angriff nehmen. Im Vorfeld erklärte CEO Jensen Huang, welche Rolle er der KI im Alltag zuschreibt. CEO Jensen Huang sieht in der KI nicht nur eine Chance zur Transformation des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...