Am Freitag erreichte die Traton-Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen ein neues Rekordhoch. Danach machten die Anleger aber erst einmal Kasse. Umso stärker performt die Aktie dafür mit einem Plus von rund vier Prozent am Montagmorgen. Positive Analystenstimmen beflügeln den Kurs.Oddo BHF hat sein Kursziel für die Traton-Aktie von 40 Euro auf 43 Euro angehoben und vertritt das Rating "Outperform".Die Deutsche ...

