Porsche meldet Umsatz- und Gewinnrückgang für das erste Quartal

Der Sport- und Geländewagenhersteller Porsche veröffentlichte am Freitagabend die Zahlen für das erste Quartal. Dabei gingen insbesondere die gestiegenen Investitionskosten für die neue Produktpalette zulasten des Quartalsergebnisses.



Ein schwacher Absatz und hohe Vorlaufkosten für neue Modelle sorgten im abgelaufenen Quartal beim Stuttgarter Luxuswagenhersteller für einen erheblichen Gewinnrückgang. Das operative Ergebnis fiel für die Monate Januar bis März um rund 30 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Umsatz schrumpfte im ersten Quartal um mehr als 10 Prozent auf 9,01 Milliarden Euro, wie der Autobauer am Freitag nach Börsenschluss mitteilte. Porsche selber begründete den ersten Gewinneinbruch seit der Corona-Krise mit einem starken Anstieg der Kosten sowohl für Forschung und Entwicklung als auch für Marketing. Hintergrund dieser gestiegenen Investitionskosten ist die Erneuerung der Modellpalette. 2024 erneuert Porsche vier von sechs Modellreihen.









