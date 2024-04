HIGHLIGHTS DER MACHBARKEITSSTUDIE

- Lithium-Großprojekt in Nevada: Ein dreistufiger Produktionsplan wird während der gesamten Lebensdauer der Mine durchschnittlich 34.000 Tonnen pro Jahr (tpa) Lithiumkarbonat in Batteriequalität erzeugen ( Li2 CO )3

- Innovativer Verarbeitungsansatz: Zum Patent angemeldetes Chloridauslaugungsverfahren in Kombination mit direkter Lithiumextraktion (DLE); die Machbarkeitsstudie wird durch mehr als zweijährige Tests in der Pilotanlage des Unternehmens unterstützt

- Schätzung der Mineralressourcen: Gemessene und angezeigte Ressourcen von insgesamt 1.207,33 Millionen Tonnen (Mt) mit einem durchschnittlichen Gehalt von 957 Teilen pro Million (ppm) Lithium (Li), die 1,155 Mt Li oder 6,148 Mt Lithiumkarbonatäquivalent (LCE) enthalten

- Lange Lebensdauer der Mine von 40 Jahren: Nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven-Schätzung von insgesamt 287,65 Mt mit einem Durchschnittsgehalt von 1.149 ppm Li, die 0,330 Mt Lithium oder 1,759 Mt LCE enthalten

- Ursprüngliches Projekt: Phase 1 Kapitalkosten von 1,537 Milliarden Dollar für eine Produktionskapazität von 13.000 Tonnen pro Jahr LCE

- Ausgelegt auf Expansion: Phase 2 0,651 Mrd. $ für 28.000 tpa LCE, und Phase 3 1,336 Mrd. $ für 41.000 tpa LCE; Projekterweiterungen werden mit dem Projekt-Cashflow kapitalisiert

- Niedrige Betriebskosten: durchschnittliche Betriebskosten 8.223 $/t produziertes Li2 CO3 oder 2.766 $/t nach Verkauf von überschüssigem Natriumhydroxid (NaOH)

- IRR nach Steuern von 17,1 % bei 24.000 $/t Li2 CO3 : 3,01 Mrd. $ Nettogegenwartswert (NPV) nach Steuern bei einem Abzinsungssatz von 8 % und einem internen Zinsfuß (IRR) von 17,1 % nach Steuern, unter Verwendung von Preisannahmen von 24.000 $/t für Li2 CO3 und 600 $/t für NaOH

29. April 2024 - Vancouver, Kanada - Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) (Century Lithium oder das Unternehmen) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium-corp/ - freut sich, die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) (Machbarkeitsstudie, FS oder Studie) bekannt zu geben, die für das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Clayton Valley (Projekt) in Nevada, USA, durchgeführt wurde. Die Machbarkeitsstudie wurde von Wood Group USA, Inc. (Wood) und Global Resource Engineering, Ltd. (GRE) ERSTELLT. Alle Währungsbeträge in dieser Pressemitteilung sind in U.S.-Dollar angegeben.

"Century Lithium ist stolz, seine Machbarkeitsstudie zu präsentieren. Die Studie zeigt, dass unser Projekt eine solide Wirtschaftlichkeit aufweist, die durch unsere einzigartigen Chloralkali- und DLE-Verfahren ermöglicht wird", sagte Bill Willoughby, President und CEO. "Die Fertigstellung der Studie stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar und ist das Ergebnis der engagierten Arbeit und der Bemühungen unseres Teams aus Mitarbeitern und Beratern."

"Unsere Prozesstechnologie wurde durch viele Versuche und Erfolge in unserer Pilotanlage im Amargosa Valley entwickelt. Als eine der wenigen auf Lithium ausgerichteten Pilotanlagen in Nordamerika arbeiten wir weiterhin sicher und haben vor kurzem die zweijährige Testphase bestanden. Die bisher gewonnenen Daten stützen die Machbarkeitsstudie, und wir testen weiterhin verschiedene Bedingungen und Ideen zur Verbesserung unseres Prozessablaufs", sagte Bill Willoughby.

Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie wird sich das Unternehmen nun auf die technische Planung und die Erteilung von Genehmigungen konzentrieren. Das Unternehmen führt gleichzeitig Gespräche mit Regierungsbehörden, strategischen Partnern und anderen interessierten Parteien, um die Finanzierung des Projekts voranzutreiben und den Wert für die Aktionäre des Unternehmens zu maximieren, der sich in der Machbarkeitsstudie widerspiegelt.

ZUSAMMENFASSUNG DER DURCHFÜHRBARKEITSSTUDIE

Die Informationen in den folgenden Tabellen zeigen die Produktion und die wirtschaftlichen Zusammenfassungen des Projekts.

Zusammenfassung der Produktion Phase Jahre Bergwerk Tonnen pro Tag (tpd) Li2 CO3 (tpa) Kapitalkosten (B$) 1 1-5 7,500 13,000 $1.537 2 6-10 15,000 28,000 $0.651 3 11+ 22,500 41,000 $1.336

Wirtschaftliche Zusammenfassung Einheiten Betrag Betriebskosten (Durchschnitt) $/t 8,223 Betriebskosten (Durchschnitt mit NaOH-Kredit) $/t 2,766 NPV nach Steuern bei einem Abzinsungssatz von 8% Milliarden Dollar 3.01 IRR nach Steuern % 17.1

RESSOURCEN UND RESERVEN

Die Mineralressourcen- und Reservenschätzungen für das Projekt wurden für die Machbarkeitsstudie aktualisiert und anhand von geologischen Daten und 1.318 Lithiumproben aus 45 Kernbohrungen, die zwischen 2017 und 2022 niedergebracht wurden, erstellt. Die eingeschränkte gemessene und angezeigte Ressourcenschätzung beläuft sich auf 1.207,33 Mt mit einem Durchschnittsgehalt von 957 ppm Lithium und enthält 1,155 Mt Li oder 6,148 Mt LCE. Die nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreservenschätzung wurde von den eingeschränkten Mineralressourcen abgeleitet und umfasst 287,65 Mt mit einem Durchschnittsgehalt von 1.149 ppm Lithium und enthält 0,330 Mt Li oder 1,759 Mt LCE und spiegelt eine Steigerung von 74,6 Mt und 0,48 Mt LCE im Vergleich zur Mineralreservenschätzung von 2021 wider. Die Mineralressourcen wurden mit einer Grubenhülle erstellt, die das gesamte mineralisierte Material innerhalb des Grundstücks umfasst, mit Ausnahme aller Bereiche, die für die Projektinfrastruktur und die Ablagerung von Abraum, Abfall und geringwertigem Material verwendet werden.

Schätzung der Mineralressourcen Bereich Tonnen über Cut-off (Millionen) Li-Gehalt (ppm) Li Enthalten (Mio. t) LCE (Mio. t) Gemessen 858.38 990 0.849 4.524 Angegeben 348.95 875 0.305 1.625 Gemessen & angezeigt 1,207.33 957 1.155 6.148 Abgeleitet 119.03 827 0.098 0.524 Das Gültigkeitsdatum der Mineralressourcenschätzung ist der 15. Dezember 2022. Die QP für die Schätzung ist Frau Terre Lane, MMSA, eine Angestellte von GRE und unabhängig von Century. Die Mineralressourcen werden durch eine Grubenhülle mit einem Cutoff-Gehalt von 200 ppm Li und einer Dichte von 1,505 g/cm3 begrenzt. Der Cutoff-Gehalt berücksichtigt Betriebskosten von 16,90 $/t Mühleneinsatz, eine Prozessausbeute von 83 % und einen langfristigen Lithiumcarbonatpreis von 20.000 $/t. Die Mineralressourcenschätzung wurde in Übereinstimmung mit den CIM Definition Standards (CIM, 2014) und den CIM Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves Best Practice Guidelines (CIM, 2019) erstellt. Die Zahlen der Mineralressourcen wurden gerundet. Eine Tonne Lithium = 5,323 Tonnen Lithiumkarbonat. Die Mineralressourcen sind in den Mineralreserven enthalten.

Mineralreserven-Schätzung Bereich Tonnen über Cut-off (Millionen) Li-Gehalt (ppm) Li Enthalten (Mio. t) LCE (Mio. t) Bewährt 266.39 1,147 0.306 1.626 Wahrscheinlich 21.26 1,174 0.025 0.133 Bewiesen & Wahrscheinlich 287.65 1,149 0.330 1.759 Das Gültigkeitsdatum der Mineralreservenschätzung ist der 15. Dezember 2022. Die QP für die Schätzung ist Frau Terre Lane, MMSA, eine Angestellte von GRE und unabhängig von Century. Die Mineralreservenschätzung wurde in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards (CIM, 2014) und den CIM Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves Best Practice Guidelines (CIM, 2019) erstellt.) Die Mineralreserven werden im Rahmen der endgültigen Grubenplanung mit einem Cutoff-Gehalt von 900 ppm gemeldet. Der Cutoff-Gehalt berücksichtigt Minenbetriebskosten von 1,98 $/t, Prozessbetriebskosten von 14,27 $/t gefräst, allgemeine und Verwaltungskosten von 0,65 $/t gefräst, eine Prozessausbeute von 83 % und einen langfristigen Lithiumcarbonatpreis von 20.000 $/t. Der Cutoff-Gehalt von 900 ppm ist ein erhöhter Cutoff-Gehalt, der für den Produktionsplan der Mine ausgewählt wurde, da der erhöhte Cutoff-Gehalt 4,5 Mal höher ist als der Break-even-Cutoff-Gehalt. Die Zahlen der Mineralreserven wurden gerundet. Eine Tonne Lithium = 5,323 Tonnen Lithiumkarbonat. Die Mineralressourcen sind in den Mineralreserven enthalten.

PROZESSMETALLURGIE & CHLOR-ALKALI-ANLAGE

Die metallurgischen Tests bis 2020 konzentrierten sich auf die Verwendung von Schwefelsäure (H2 SO4 ), um Lithium aus dem Ton zu gewinnen. Ende 2020 wurden die Tests auf Salzsäure (HCl) umgestellt, da diese besser mit der Chemie der Lagerstätte kompatibel ist. Zu den Vorteilen gehörten eine höhere Lithiumextraktion, ein geringerer Verbrauch an Reagenzien, eine deutlich bessere Filtration von Feststoffen und die Möglichkeit, bestimmte DLE-Technologien für die Rückgewinnung und Konzentration von Lithium aus den Laugungslösungen zu verwenden.

Eine Schlüsselkomponente des Projekts mit chloridbasierter Auslaugung ist eine Chlor-Alkali-Anlage. Die Chloralkalianlage bietet die Möglichkeit, die Schlüsselreagenzien HCl und NaOH vor Ort durch die Elektrolyse einer Natriumchloridlösung (NaCl) herzustellen. Eine Chloralkalianlage stellt im Vergleich zu einer Schwefelsäureanlage eine größere Kapitalinvestition dar, hat jedoch wichtige ökologische und wirtschaftliche Vorteile für die Nachhaltigkeit des Projekts. Zu diesen Vorteilen gehören der Ersatz des Kaufs und des Transports von Schwefel durch Salz aus der Region sowie eine Verringerung der Emissionen und des physischen Fußabdrucks des Betriebs durch trockenere, sulfatfreie Abgänge.

Darüber hinaus wird die Chloralkalianlage erhebliche Mengen an NaOH erzeugen, die über den Betriebsbedarf des Projekts hinausgehen und daher zum Verkauf zur Verfügung stehen. Die Chloralkalianlage wird moderne elektrochemische Zellentechnologie verwenden und dadurch Natriumhydroxid in Membranqualität ohne den Energieverbrauch und die Umweltprobleme älterer Technologien produzieren. Die überschüssigen NaOH-Mengen sind mit dem Betrieb der Anlage verbunden, und die Verkäufe stellen einen erheblichen Ausgleich zu den Betriebskosten des Projekts dar.

PILOTANLAGE

Im Jahr 2021 errichtete Century Lithium eine Pilotanlage in Nevada, um eine Tonne Lithiumton pro Tag auszulaugen und eine hochwertige Lithiumchloridlösung zu produzieren, die außerhalb des Standorts bei Saltworks Technologies, Inc. (Saltworks) in deren Verarbeitungsanlage in Richmond, British Columbia, verarbeitet wird, um Li2 CO3 in Batteriequalität herzustellen. Um die Lithiumgewinnung zu maximieren, erwarb das Unternehmen die Lizenzrechte und die Pilotanlage für das DLE-Verfahren, das auf Ionenaustausch basiert, und integrierte es in die Pilotanlage. Die DLE-Lizenz wird auf unbestimmte Zeit und lizenzgebührenfrei vom Projekt gehalten.

Während des gesamten Pilotanlagenprogramms hat das Unternehmen nach Verbesserungen seiner Prozessmethoden gesucht. Das Unternehmen hat im Jahr 2023 ein vorläufiges Patent beim U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, erhalten. Das vorläufige Patent trägt den Titel System and Method for Extracting Lithium from Clay and Other Materials in a Chloride Solution Using Individualized Pretreatments. Das zum Patent angemeldete Verfahren umfasst das Flussdiagramm des Unternehmens und schützt dessen Methoden zur Auslaugung von lithiumhaltigen Feststoffen und zur Handhabung von Lösungen, Ausfällungen und Rückständen.

LITHIUM EXTRACTION, RECOVERY & Li2 CO3 PRODUCTION

In der Durchführbarkeitsstudie wird eine Lithiumausbeute von 78 % zugrunde gelegt, die auf den Daten basiert, die in den über zwei Jahren des Betriebs der Pilotanlage gesammelt wurden.

- Der durchschnittliche Gehalt an Futtermittel-Ausgangserzeugnissen lag bei 1.100 ppm.

- Die Proben der Laugenlösung variierten zwischen 200 und 320 ppm Li

- Die Lithiumextraktion lag im Durchschnitt bei 88 % und schwankte zwischen 80 und 95 %.

- Die DLE-Lithium-Gewinnung lag in der Regel bei über 90%.

- 10 % des gelösten Lithiums werden in der Restfeuchte des Bergematerials zurückgehalten.

Die Gewinnungsraten berücksichtigen nicht die Verluste im nachgelagerten Bereich und sind nur ein Anhaltspunkt für die potenzielle Gesamtgewinnung. Die Arbeiten in der Pilotanlage konzentrieren sich weiterhin auf die Verringerung der Lithiumverluste in den Tailings. Ein geringer Verlust von Lithium aus der Verarbeitung der DLE-Produktlösungen zu Li2 CO3 und der Rückführung von Prozesslösungen in die DLE- und Laugungsbereiche ist zu erwarten.

In den Jahren 2022 und 2023 verarbeitete Saltworks die DLE-Produktlösungen aus der Pilotanlage und stellte Li2 CO3 in Batteriequalität mit einem Reinheitsgrad von über 99,5 % her. Durch Modifikationen in der Pilotanlage Mitte 2023 wurde der Gehalt der Lithiumlösung auf über 14 Gramm pro Liter erhöht, wodurch das Fließschema vereinfacht und die Verdampfungsstufe für die Produktion von Li2 CO3 eliminiert wurde.

PRODUKTIONSPLAN

Der Produktionsplan des Projekts umfasst drei gleiche Phasen der Steigerung der Produktionsrate, wobei die Produktionsraten der Phasen 1 und 2 über jeweils fünf Jahre und die der Phase 3 über 30 Jahre beibehalten werden. Dieser Ansatz wurde gewählt, um die Kapitalbelastung und das Risiko zu reduzieren, indem der Produktionsplan des Projekts in realistische Phasen des Baus und der Installation der Ausrüstung unterteilt wird. Der Plan schöpft die Mineralreserven des Projekts vollständig aus.

Phase 1 umfasst alle Arbeiten, die zur Umsetzung des ursprünglichen Projektplans erforderlich sind, einschließlich der gesamten erforderlichen Abbau- und Verarbeitungsinfrastruktur. Die Kostenschätzung für Phase 2 konzentriert sich auf eine Erweiterung innerhalb der Grundfläche von Phase 1. Die Erschließung der Phase 3 umfasst eine zusätzliche Aufbereitungsanlage und Einrichtungen, die in den vorherigen Phasen nicht gebaut wurden, und ermöglicht eine vierte Erweiterungsphase.

LITHIUMCARBONAT- UND NATRIUMHYDROXID-VERKAUFSPREISE

Ein Preis von 24.000 $/t Li2 CO3 wird in der Durchführbarkeitsstudie als Basisfall für das Projekt verwendet. Dieser Preis wurde als konservativer Mittelwert zwischen den aktuellen Marktpreisen, die unter 20.000 $/t Li2 CO3 liegen, und den von Benchmark Mineral Intelligence prognostizierten Preisen, die im Bereich von 23.000 bis 39.000 $/t Li2 CO3 während Phase 1 und 29.000 bis 31.000 $/t Li2 CO3 danach liegen, gewählt (Benchmark Mineral Intelligence, Lithium Forecast Q1 2024). Der Verkaufspreis ist frei an Bord (FOB) des Projektgeländes für Li2 CO3 in Batteriequalität.

NaOH ist ein Produkt des Chloralkaliprozesses, und in der Durchführbarkeitsstudie wird ein Verkaufspreis von 600 $/dmt FOB des Projekts als Basisfall verwendet. Ausgehend von der Massenbilanz des Materials wird erwartet, dass überschüssiges NaOH je nach Projektphase in einer Größenordnung von 120.000 bis 360.000 dmt pro Jahr zum Verkauf zur Verfügung stehen wird. Dieser Preis basiert auf einer Marktstudie von Global Exchange and Trading, Inc. vom Februar 2023, in der festgestellt wurde, dass das überschüssige NaOH des Projekts problemlos im Westen der USA verkauft werden kann, der derzeit stark von Importen abhängig ist, die in den Häfen der Westküste ankommen.

KAPITALKOSTENSCHÄTZUNG

Die Grundlage für die Kapitalkostenschätzung folgt der AACE-Klasse 3 für Durchführbarkeitsstudien. Zu den Schätzungen haben GRE (Bergbau), Wood (Prozessanlage und Infrastruktur), ThyssenKrupp Nucera (Chlor-Alkali-Anlage) und Century Lithium (Grundstücksinformationen und Eigentümerkosten) beigetragen. Die Kapitalkostenschätzungen nach Phasen sind wie folgt zusammengefasst.

Installierte Kapitalkosten Ursprüngliche Phase 1 ($M) Erweiterung Phase 2 ($M) Erweiterung Phase 3 ($M) Bergbau und Standortvorbereitung $64 $7 $27 Prozesseinrichtungen $517 $205 $477 Chlor-Alkali-Anlage $496 $336 $496 Gebäude, Dienstleistungen und Infrastruktur $130 $5 $42 Indirekte Kosten und Kosten der Eigentümer $234 $72 $190 Kontingente $96 $27 $105 Gesamtkapitalkosten $1,537 $651 $1,336 Anmerkungen: Die Summen können sich aufgrund von Rundungen nicht addieren. Unvorhergesehene Kosten und indirekte Kosten für die Chlor-Alkali-Anlage sind in der Position "Chlor-Alkali-Anlage" enthalten, unvorhergesehene Kosten für den Bergbau sind in der Position "Unvorhergesehenes" enthalten, indirekte Kosten für den Bergbau sind nicht in der Position "Indirekte Kosten und Kosten des Eigentümers" enthalten.

Die Kapitalkosten für Phase 2 umfassen die Erweiterung der in Phase 1 errichteten Prozessanlagen und Infrastruktur. Die Kapitalkosten für Phase 3 umfassen eine zusätzliche Verarbeitungsanlage und Einrichtungen, die in den vorherigen Phasen nicht gebaut wurden. Im Projektplan ist für jede Phase ein Zeitraum von 2 Jahren für den Bau und die Inbetriebnahme vorgesehen.

Die laufenden Kapitalkosten über die Lebensdauer des Projekts werden auf 315 Mio. $ für die Erweiterung der Absetzanlagen und den Austausch von Ausrüstung geschätzt. Diese Kosten kommen zu den oben genannten Kosten für das Erweiterungskapital hinzu.

BETRIEBSKOSTENSCHÄTZUNGEN

Die folgenden Informationen zeigen die geschätzten Betriebskosten für jede Phase in Dollar pro Tonne Li2 CO3 , vor und nach Abzug des Verkaufs von überschüssigem NaOH.

Erste Phase 1 (7.500 tato Mühlenbeschickung) $ (000s)/Jahr $/t Mühlenfutter $/t LCE Bergbau $13,754 $5.43 $1,205 Verarbeitung und G&A $57,515 $21.01 $4,428 Chlor-Alkali-Anlage $61,787 $22.57 $4,757 Gesamtbetriebskosten $133,056 $49.01 $10,390 Abzüglich NaOH-Verkäufe (FOB-Mine) $78,272 $28.95 $6,026 Netto-Betriebskosten $54,784 $20.06 $4,364 Anmerkung: Die Summen können sich aufgrund von Rundungen unterscheiden.

Erweiterung Phase 2 (15.000 tato Mühlenbeschickung) $ (000s)/Jahr $/t Mühlenfutter $/t LCE Bergbau $24,901 $4.26 $766 Verarbeitung und G&A $82,018 $14.98 $3,157 Chlor-Alkali-Anlage $105,138 $19.20 $4,047 Gesamtbetriebskosten $212,057 $38.44 $7,970 Abzüglich NaOH-Verkäufe (FOB-Mine) $142,350 $26.00 $5,479 Netto-Betriebskosten $69,707 $12.44 $2,491 Hinweis: Aufgrund von Rundungen können sich die Summen nicht addieren.

Ausbauphase 3 (22.500 tato Mühlenbeschickung) $ (000s)/Jahr $/t Mühlenfutter $/t LCE Bergbau $22,064 $2.70 $561 Verarbeitung und G&A $119,945 $14.60 $3,078 Chlor-Alkali-Anlage $151,325 $18.43 $3,884 Gesamtbetriebskosten $293,334 $35.73 $7,523 Abzüglich NaOH-Verkäufe (FOB-Mine) $213,525 $25.99 $5,479 Netto-Betriebskosten $79,809 $9.74 $2,044 Hinweis: Aufgrund von Rundungen können sich die Summen nicht addieren.

WIRTSCHAFTSMODELL UND SENSIBILITÄT

Das Cashflow-Modell wurde unter Verwendung von Basispreisen von 24.000 $/t für Li2 CO3 und 600 $/dmt für NaOH entwickelt.

Jährliche Durchschnittswerte Einheiten Ursprüngliche Phase 1 Erweiterung Phase 2 Erweiterung Phase 3 Li2 CO3 Verkauf t 11,885 26,753 39,098 NaOH-Verkauf dmt 130,488 237,250 355,875 Bruttoumsatz Millionen Dollar $282.4 $635.7 $929.0 Cashflow vor Steuern Millionen Dollar $231.3 $553.3 $825.3

Die Lithiumkarbonatverkäufe sind der Durchschnitt über jede Phase, einschließlich des Hochfahrens auf die angegebene Produktionsrate. Der Bruttoumsatz ist der Umsatz aus Li2 CO3 und NaOH-Umsatz vor Betriebskosten und nach Lizenzgebühren. Der Cashflow vor Steuern ist der Bruttoumsatz abzüglich der Betriebskosten. Die Steuern werden zu den Steuersätzen des Bundes, der Bundesstaaten und der Länder nach Abzug von Amortisation, Abschreibung und Wertminderung berechnet. Mögliche Steuergutschriften im Rahmen des U.S. Inflation Reduction Act oder anderer Programme sind nicht berücksichtigt.

Der Basisfall des Projekts führt zu einem IRR von 17,1 % nach Steuern und einem NPV-8 % von 3,01 Mrd. $. Diese Ergebnisse reagieren empfindlich auf Änderungen der Betriebsannahmen, einschließlich des Verkaufspreises von Li2 CO3 .

- Bei 75 % des Basisfalls oder 18.000 $/t LCE beträgt der Kapitalwert nach Steuern bei 8 % 1,52 Mrd. $ und der IRR nach Steuern 12,9 %.

- Bei 125 % des Basisfalls oder 30.000 $/t LCE beträgt der Kapitalwert nach Steuern bei 8 % 4,47 Milliarden $ und der IRR nach Steuern 20,9 %.

- Für jede Änderung des Lithiumkarbonatpreises um 1.000 $/t ändert sich der Kapitalwert nach Steuern bei 8 % um etwa 250 Mio. $.

Projekt-Empfindlichkeit Einheiten 75% Basisfall 125% Lithium-Preis $/t LCE $18,000 $24,000 $30,000 KAPITALWERT-8% Milliarden Dollar $1.52 $3.01 $4.47 IRR % 12.9 17.1 20.9

PROJEKTFORTSCHRITT

Das Unternehmen hat im Vorfeld der Genehmigungsverfahren mehrere Umweltstudien durchgeführt und prüft Möglichkeiten zur Optimierung des Energiebedarfs und zur Einbeziehung alternativer Energielösungen.

Die Empfehlungen der FS beinhalten die Fortsetzung des Genehmigungsverfahrens, die Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden und anderen Parteien sowie die Fortsetzung der Detailplanung, um das Projekt weiter voranzutreiben.

Unter anderem hat sich das Unternehmen mit dem U.S. Department of Energy's (DOE) Loan Programs Office (LPO) in Verbindung gesetzt und plant, nach Fertigstellung des Berichts über die Durchführbarkeitsstudie das Vorantragsverfahren im Rahmen des Title Seven Clean Energy Financing Programms einzuleiten.

KONFERENZGESPRÄCH

Century Lithium wird am Montag, dem 29. April 2024, um 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT) einen Live-Webcast und eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren veranstalten, gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde.

Um sich für den Webcast zu registrieren, klicken Sie hier: https://events.6ix.com/preview/century-lithium-announces-positive-feasibility-study

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach Beendigung der Telefonkonferenz auf unserer Website verfügbar sein.

QUALITÄTSSICHERUNG

Die Daten in dieser Pressemitteilung wurden avon den folgenden qualifizierten Personen (QP) gemäß den Standards NI 43-101 erstellt.

- Terre Lane, Principal Mining Engineer, GRE, ist ein unabhängiger QP gemäß NI 43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt und die Informationen und Originaldokumente, die sich auf die Erstellung der Mineralressourcenschätzung, der Mineralreservenschätzung, des Minenplans, der Schätzung der Kapital- und Betriebskosten der Mine, der wirtschaftlichen Analyse und der Vermarktung beziehen, durch Besuche vor Ort und persönliche Untersuchungen überprüft.

- Hamid Samari, Principal Geologist, GRE, ist ein unabhängiger QP gemäß NI43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt und die Informationen und Originaldokumente, die sich auf die Erstellung der Beschreibung der Lagerstätte, die geologischen Gegebenheiten und die Mineralisierung, den Lagerstättentyp, die Exploration, die Bohrungen, die Probenvorbereitung, die Analysen und die Sicherheit sowie die Datenüberprüfung beziehen, durch Besuche vor Ort und persönliche Untersuchungen überprüft.

- Todd Fayram, Senior Vice President Metallurgy, Century Lithium, ist ein nicht unabhängiger QP gemäß NI 43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt und die Informationen und Originaldokumente, die sich auf die Vorbereitung der Beschreibung der metallurgischen Tests, der Lithiumgewinnung und der Planung des Betriebs und der Ergebnisse der Pilotanlage beziehen, durch Besuche vor Ort und persönliche Prüfung verifiziert.

- Alan Drake, Manager - Process Engineering, Wood, ist ein unabhängiger QP gemäß NI 43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt und die Informationen und Originaldokumente, die sich auf die Erstellung der Beschreibung und Schätzungen der Gewinnungsmethoden beziehen, durch Besuche vor Ort und persönliche Untersuchung überprüft.

- Haiming (Peter) Yuan, PE, PhD, Principal Geotechnical Engineer, WSP USA Environment & Infrastructure Inc. ist ein unabhängiger QP gemäß NI 43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt und die Informationen und Originaldokumente, die sich auf die Erstellung der Beschreibung in Bezug auf Infrastruktur, Umwelt und Genehmigungen beziehen, durch Besuche vor Ort und persönliche Untersuchung verifiziert.

- Paul Baluch, Technical Director, Civil, Wood, ist ein unabhängiger QP gemäß NI 43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt sowie die Informationen und Originaldokumente, die sich auf die Erstellung der Beschreibung und Schätzungen der Infrastruktur beziehen, durch persönliche Untersuchung überprüft.

- Farzad Kossari, Cost Estimating Manager, Wood, ist ein unabhängiger QP gemäß NI 43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt sowie die Informationen und Originaldokumente, die sich auf die Erstellung der Beschreibung und Zusammenfassung der Kapital- und Betriebskostenschätzungen beziehen, durch persönliche Untersuchung überprüft.

Weitere Informationen über das Projekt, einschließlich einer Beschreibung der wichtigsten Annahmen, Parameter, einer Beschreibung der Probenahmeverfahren, der Datenüberprüfung und der Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramme, der Methoden in Bezug auf die Mineralressourcen und Mineralreserven sowie der Faktoren, die sich auf diese Schätzungen auswirken könnten, werden in einem technischen Bericht gemäß NI 43-101 über die Machbarkeitsstudie für das Lithiumprojekt Clayton Valley enthalten sein. Gemäß Abschnitt 3.4 von NI 43-101 wird der Bericht innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung auf SEDAR+ und auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

ÜBER CENTURY LITHIUM CORP.

Century Lithium Corp. ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley im westlichen Zentralnevada, USA, konzentriert. Century Lithium hat vor kurzem eine Machbarkeitsstudie für sein Clayton Valley Lithium Projekt abgeschlossen und befindet sich derzeit in der Genehmigungsphase, mit dem Ziel, ein einheimischer Produzent von Lithium für den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zu werden.

IM NAMEN DER CENTURY LITHIUM CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

Präsident und Vorstandsvorsitzender

