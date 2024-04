Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag nach einem positiven Start bis zum Mittag vorübergehend ins Minus gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.161 Punkten berechnet, das entspricht dem Schlussniveau von Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von RWE und Siemens Healthineers, am Ende die Aktien der Deutschen Bank.



"Der Dax hadert am Montag mit der 18.200 Punkte Marke", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Den Investoren fehlen weitere wichtige Konjunkturindikationen, die einen nachhaltigen Anstieg über das Kursniveau von 18.300 Punkte tragen würden."



Im Vorfeld der stattfindenden US-Notenbanksitzung am Dienstag und Mittwoch in dieser Handelswoche würden sich viele Investoren zurückhalten, so Lipkow. "Dies ist bereits seit der vergangenen Handelswoche gut erkennbar gewesen, da die Handelsvolumina an den festen Handelstagen eher unterdurchschnittlich und bei schwächeren Handelstagen überdurchschnittlich ausgefallen sind. Heute stehen verstärkt die Vertreter der defensiven Branchen und Sektoren im Kaufinteresse der Marktteilnehmer. Vorsichtiger werden die Investoren bei den zyklischen Branchen."



Unterdessen war die europäische Gemeinschaftswährung etwas stärker: Ein Euro kostete am Montagnachmittag 1,0716 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9332 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 88,94 US-Dollar, das waren 56 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

