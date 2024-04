Die Tesla-Aktie springt am heutigen Montag vorbörslich um rund sechs Prozent nach oben und setzt damit die Erholungsrally der vergangenen Woche fort. Grund dafür ist die Nachricht einer wichtigen Partnerschaft in China, die die "Full Self Driving"-Technologie deutlich verbessern dürfte.Tesla habe sich am Montag mit dem chinesischen Suchmaschinenriesen Baidu darauf geeinigt, Zugang zu Baidus Kartierungslizenz für die Datenerfassung auf Chinas öffentlichen Straßen zu erhalten, sagten zwei mit der ...

