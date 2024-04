Unterföhring (ots) -- B-Junioren-Hinspiele Borussia Dortmund gegen RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt am 1. Mai live - Rückspiele am 4. und 5. Mai- Hinspiele der A-Junioren am 15. und 16. Mai - Rückspiele am 19. und 20. Mai- Alle Endrundenspiele der A- und B-Junioren-Bundesliga zusätzlich frei empfangbar auf skysport.de (https://sport.sky.de/), in der Sky Sport App und auf dem YouTube Channel von Sky SportUnterföhring, 29. April 2024 - Nach den Saisons 2021/22 und 2022/23 wird Sky Sport auch in dieser Saison alle Endrundenspiele der A- und B-Junioren-Bundesliga sowie das DFB-Pokalfinale der U19 live und exklusiv übertragen. Sämtliche Partien können zusätzlich im frei empfangbaren Stream (skysport.de, Sky Sport App, Sky Sport YouTube Channel) verfolgt werden. Sky Sport wird die Spiele von vor Ort präsentieren und Sky Sport News die Endrunde im Rahmen der News-Berichterstattung begleiten.Die insgesamt elf Partien finden überwiegend im Mai statt - sieben Spiele davon beginnen zur festen Anstoßzeit um 11:00 Uhr. Los geht's mit den Halbfinal-Hinspielen der B-Junioren-Bundesliga Borussia Dortmund gegen RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt, die am 1. Mai aufeinanderfolgend ausgetragen werden (ab 10.45 Uhr live auf Sky Sport News/Sky Sport Bundesliga) - die Rückspiele werden am Samstag und Sonntag, dem 4. und 5. Mai bestritten (jeweils ab 10.45 Uhr live). Das B-Junioren-Bundesliga-Finale ist am 12. Mai.Die Endrunde der A-Junioren-Bundesliga startet am 15. und 16. Mai mit den Halbfinal-Hinspielen, die Rückspiele werden am 19. und 20. Mai ausgetragen. Das A-Junioren-Bundesliga-Finale ist für den 2. Juni angesetzt.Darüber hinaus überträgt Sky das DFB-Pokalfinale der A-Junioren zwischen dem SC Freiburg und der TSG Hoffenheim am 24. Mai live.Aktuelle Informationen zu den Spielansetzungen sind abrufbar unter:https://sport.sky.de/fussball/artikel/u17-und-u19-bundesliga-live-sky-uebertraegt-jugendfussball/12599284/34090Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5768293