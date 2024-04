USD/CAD verliert in der Nähe von 1,3645 an Schwung und verliert am Montag 0,20%. - Es wird erwartet, dass die US-Notenbank (Fed) am Mittwoch den Zinssatz unverändert in der derzeitigen Spanne von 5,25%-5,50% belassen wird - Der Rückgang des Rohöls belastet den rohstoffgebundenen Loonie. - Das Paar USD/CAD schwächt sich am Montag im frühen europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...