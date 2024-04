Wilde Sprünge gab es zuletzt bei der Aktie von Delivery Hero. In der letzten Woche beförderte eine positive Studie der UBS die Aktie nach oben. Gleich zweimal hob die Bank ihr Kursziel für die Berliner an, erst auf 48 Euro und dann auf 53 Euro. Doch die Ernüchterung folgte rasch. Die Aktie sei ein "Top E-Food Pick", hieß es bei der UBS, also erste Wahl im Bereich der Online-Plattformen für Essenslieferungen. Auch die Quartalszahlen, die das international tätige Unternehmen letzten Donnerstag vorlegte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...