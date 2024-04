Das Dresdner Photovoltaik-Unternehmen will sich künftig auf Komplettlösungen und Energiemanagement fokussieren und dieses Geschäft mit Investitionen vorantreiben. Die dafür notwendigen Solarmodule werden künftig von einem auditierten Auftragsfertiger in Asien produziert. Investitionen kündigt Solarwatt hingegen in das Geschäftsfeld der Sektorenkopplung und den Direktvertrieb an. Solarwatt wird im August das Kapital Modulfertigung in Deutschland beenden. Die Fabrik mit einer Jahreskapazität von 300 Megawatt in Dresden, in der bislang die Perc-Glas-Glas-Solarmodule für das Unternehmen gefertigt ...

