29.04.2024 / 14:45 CET/CEST

Berlin, 29.04.2024 - Die Geschäftsführung der IGP Ingenieur GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der IGP Advantag AG (ISIN DE000A1EWVR2, WKN A1EWVR), nimmt Wertberichtigungen und weitere Ergebnis reduzierende Maßnahmen in Höhe von 3,5 Millionen Euro im Rahmen der Aufstellung ihres Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 vor. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um TEUR 1.445,2 Abschreibungen im Jahr 2024, welche daher bereits im Jahresabschluss 2023 als Einzelwertberichtigungen berücksichtigt werden sowie eine Rückstellung wegen eines Prozessrisikos in Höhe von TEUR 200,0. Des Weiteren wurde eine Bestandsminderung aus verlustfreier Bewertung in Höhe von TEUR 1.820,3 vorgenommen, da Nachträge nicht plangemäß im Geschäftsjahr 2023 realisiert werden konnten. Durch diese Maßnahmen verringert sich das Konzernergebnis um 3,5 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) wird sich somit auf ein negatives Jahresergebnis in Höhe von circa 0,7 Millionen Euro belaufen. Bislang war der Vorstand von einem positiven EBITDA in Höhe von 2,8 Millionen Euro ausgegangen.

