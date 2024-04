Die beiden deutschen Aktien von Siemens und SAP befinden sich an ganz entscheidenden Stellen im Chart. War es das jetzt also mit der Rallye und sollten Anleger besser verkaufen? Sie sind die beiden wertvollsten deutschen Börsen-Konzerne. Mit einem Wert von 203 Milliarden Euro liegt SAP auf Rang Eins im DAX, dahinter folgt mit großem Abstand Siemens mit 140 Milliarden Börsenwert. Und in den vergangenen Monaten haben die Siemens-Aktie und die SAP-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...