CureVac-Aktien verzeichnen weiterhin einen negativen Trend. Der Kurs der Aktie liegt aktuell bei 2,16 €, was einem Rückgang von 0,55% in der vergangenen Woche entspricht. Investoren zeigen sich zunehmend verunsichert. Nach der Veröffentlichung der Jahreszahlen für 2023 sackten die Papiere ab und ein Ende der Talfahrt ist nicht in Sicht. ...

