Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 29.04.2024

Kursziel: 34,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 24.08.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 34,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat sich seit ihrer Gründung 1995 zu einer führenden Anbieterin von KWK-Anlagen in Deutschland entwickelt und ein globales Vertriebsnetz aufgebaut. Als Zwei-Mann-Unternehmen gestartet (Christian Grotholt und Ludger Gausling - 2G), um Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen herzustellen (zwei Arten der Energiegenerierung, Strom & Wärme - 2G), hat sich 2G zu einem sehr soliden, wachstumsstarken und profitablen Mittelständler mit über 900 Mitarbeitern entwickelt. Lag der Umsatz beim Börsengang im Jahr 2007 noch bei unter EUR30 Mio., betrug dieser 2023 schon EUR365 Mio. und hat sich damit mehr als verzwölffacht. Mit dem Einstieg in das Großwärmepumpengeschäft im letzten Jahr vollzieht 2G einen weiteren großen Entwicklungsschritt vom KWK-Produktanbieter zum Anbieter von Energiesystemlösungen. Vereinfacht könnte man sagen: KWK-Anlagen und Wärmepumpen (WP) kombiniert - auch 2G. Wir halten den Zeitpunkt für die Erweiterung des Geschäftsmodells für ideal. Früh genug, um sich auf das bevorstehende strukturelle Wachstum im Bereich Großwärmepumpen gründlich vorzubereiten und mit einer ausreichend breiten Produktpalette den in neue Größendimensionen strebenden Großwärmepumpen-Markt zu durchdringen. Und früh genug, um sich im Markt für Energiesystemlösungen, die KWK und WP kombinieren, einen Wettbewerbsvorsprung zu verschaffen. Denn der Wärmemarkt muss dringend dekarbonisiert werden (bisher noch zu 80% fossil) und KWK und WP im Doppelpack sind gelebte Sektorkopplung, die Strom- und Wärmeproduktion intelligent miteinander verbinden und sowohl grünen Strom und grüne Wärme liefern können, selbst in den Zeiten, in denen Wind und Sonne als Energiequellen ausfallen. 2G Energiesystemlösungen bilden eine dezentrale Rückgrattechnologie für die Energiewende, die bekanntlich nicht nur eine Stromwende, sondern auch eine Wärmewende und eine Verkehrswende sein muss, um das von der deutschen Bundesregierung gesetzte Net-Zero-Ziel im Jahr 2045 zu erreichen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung für die 2G-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von EUR34.





First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 34.00 price target.



Abstract:

Since it was founded in 1995, 2G Energy has developed into a leading supplier of combined heat & power (CHP) systems in Germany and has built up a global sales network. It started as a two-man company (Christian Grotholt and Ludger Gausling - 2G) to manufacture cogeneration plants (two types of energy generation, electricity & heat - 2G), and has developed into a very solid, fast-growing, and profitable medium-sized company with over 900 employees. Turnover was still below EUR30m at the time of the IPO in 2007, but it increased more than twelvefold to EUR365m by 2023. 2G's entry into the large heat pump business last year marks another major step in its development from CHP product supplier to energy system solutions provider. The combination of CHP systems and heat pumps (HP) gives further meaning to the term 2G. We believe that now is the ideal time to expand the business model. The company wants to move early to thoroughly prepare for the forthcoming structural growth in the large heat pump sector. This market is primed for rapid expansion, and 2G wants to capitalise on opportunities with a sufficiently broad product range. 2G is also aiming to quickly establish a competitive edge in the market for energy system solutions that combine CHP and HP. The heating market urgently needs to be decarbonised (currently still 80% fossil). 2G's energy system solutions intelligently combine electricity and heat production and can supply both green electricity and green heat, even during periods when wind and sun are not available as power sources. 2G's energy system solutions form a distributed backbone technology for the energy transition, which, as we know, must not only be an electricity transition, but also a heat transition and a transport transition in order to achieve the net-zero target set by the German government for 2045. We confirm our Buy recommendation for the 2G share with an unchanged price target of EUR34.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29563.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°