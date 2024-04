EUR/USD steigt am Montag inmitten des schwächeren USD auf 1,0710. - Die PCE-Inflation in den USA stieg im März um 2,7% im Vergleich zu 2,5% im Vorjahr und damit stärker als erwartet. - Angesichts der kühleren Inflation in der Eurozone könnte die EZB die Zinsen vor der Fed senken. - Das Paar EUR/USD wird am Montag im frühen asiatischen Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...