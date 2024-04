Der Erdgaspreis erholt sich am Montag trotz negativer Schlagzeilen - In Kalifornien sind die Gasspeicher vor der nächsten Heizperiode fast voll - Der US-Dollar-Index erholt sich vollständig von seinem anfänglichen Rückgang nach der Yen-Intervention. - Der Erdgaspreis (XNG/USD) steigt am Montag auf über 2 $, was ein verzerrtes Bild der Fundamentaldaten ...

