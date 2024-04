TORONTO, ON / 29. April 2024 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform, die digitales Marketing mühelos und zugänglich macht ("Effortless Marketing"), gab heute die Ernennung von Herrn Nick Campbell zum Chief Investor Relations Officer bekannt.

Herr Campbell ist ein Kapitalmarktexperte mit mehr als 8 Jahren Erfahrung auf dem kanadischen Markt. In den letzten 5 Jahren hat er direkt mit an der TSX und TSX Venture notierten Unternehmen zusammengearbeitet, wo er erfolgreich eine Investor Relations-Strategie entwickelt und umgesetzt sowie die Kommunikation mit den Aktionären verbessert hat. Herr Campbell hat das CFA-Programm absolviert und ist Chartered Financial Analyst (CFA). Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es die Zusammenarbeit mit Bristol IR beendet hat. Bristol IR war vom 13. März 2023 bis zum 30. April 2024 für Adcore im Bereich Investor Relations tätig.

Omri Brill, CEO von Adcore, sagte: "Wir freuen uns, dass Herr Campbell dem Adcore-Team beigetreten ist, um unsere Investor Relations und Kommunikationsbemühungen zu leiten. Da wir weiterhin schnell wachsen, benötigen wir einen praxisorientierten, internen Ansatz, um eine effektive Aktionärsbeteiligung und Kommunikation zu ermöglichen. Wir wissen, wie wichtig eine effektive Kommunikation mit unseren Aktionären und der Investorengemeinschaft ist. Herr Brill fuhr fort: "Wir möchten diese Gelegenheit auch nutzen, um Bristol IR für ihre Leistungen im vergangenen Jahr zu danken. Wir schätzen ihr Engagement und ihre Unterstützung während dieser Zeit und wünschen ihnen viel Erfolg bei ihren zukünftigen Unternehmungen".

ÜBER ADCORE

Adcore ist ein führendes Unternehmen für KI-basierte Marketingtechnologie.

Durch die Kombination von umfangreichem Branchenwissen und Erfahrung mit seiner proprietären, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Technologie bietet Adcore eine einzigartige digitale Marketinglösung, die es Unternehmern und Werbetreibenden ermöglicht, ihre E-Commerce-Shop-Werbung zu verwalten und zu automatisieren sowie die Leistung ihres Werbebudgets zu überwachen und zu analysieren, um einen maximalen Return on Investment zu gewährleisten. Adcore ist zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner, Verified Amazon Partner und TikTok Partner.

Das 2006 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, und in seinen Niederlassungen in Toronto, Kanada, Melbourne, Australien, Hongkong und Shanghai, China.

Für weitere Informationen über Adcore besuchen Sie bitte https://www.adcore.com/investors/, https://www.adcore.com/blog oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet, um solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen dem Leser nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ADCORE INC.

Nick Campbell, CFA

Investor Relations

Telephone: 905-630-0148

Email: nickc@adcore.com

Martijn van den Bemd

Chief Partnerships Officer

Telephone: 647-497-5337

Email: martijn@adcore.com

https://www.adcore.com/investors/

Investor Relations Europe?

Dr. Eva Reuter?

Dr. Reuter Investor Relations?

Telefon: +49 (0) 69 1532 5857?

Email: e.reuter@dr-reuter.eu?

Für die deutsche Übersetzung dieser englischen Originalmeldung wird keine Haftung übernommen.?

Sie können die gesamte englische Meldung hier abrufen: https://money.tmx.com/quote/ADCO/news/6188464200336615/Adcore_Announces_Appointment_of_Investor_Relations_Manager



