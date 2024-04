© Foto: LauraTara - pixabay.com



Northern Data, bisher bekannt für sein Engagement im Bitcoin-Mining, hat seinen Fokus erweitert. Für Berenberg Research Grund genug, das Kursziel neu zu setzen.Das Technologieunternehmen setzt nun auch auf Cloud-Lösungen und die Entwicklung von Rechenzentrumsinfrastrukturen. Diese Neuausrichtung hat die Aufmerksamkeit der Investmentbank Berenberg geweckt, die eine Kaufempfehlung mit einem ambitionierten Kursziel von 39 Euro pro Aktie ausgesprochen hat, was einem signifikanten Aufwärtspotenzial von circa 50 Prozent entspricht. Die Nachricht kommt am Markt gut an. Die Aktie zieht an. Northern Data gliedert sich in drei Hauptgeschäftsfelder: Peak Mining, Taiga Cloud und Ardent Data Centers. …