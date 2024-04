NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach einem Medienbericht über die Zulassung für autonomes Fahren in China auf "Outperform" mit einem Kursziel von 293 US-Dollar belassen. Die kolportierte Zulassung von Autopiloten für mehrere Tesla-Modelle in China wäre von großer Bedeutung für den Elektroautobauer, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn damit könne Tesla Abonnementgebühren erheben, was ein zentrales Element seines positiven Anlagehintergrunds sei./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2024 / 10:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2024 / 10:22 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

