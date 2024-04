Die Cintas Corporation, ein führender Dienstleister im Bereich Betriebsbereitschaft, wurde jüngst für ihre vorbildlichen Leistungen in Sachen Diversität und Inklusion ausgezeichnet. Diese Ehrung findet sich auf der renommierten Forbes-Liste der besten Arbeitgeber für Vielfalt im Jahr 2024. Diese Anerkennung unterstreicht, wie Unternehmen durch die Wertschätzung unterschiedlicher Perspektiven und Erfahrungen zu mehr Innovation und Erfolg gelangen können. Der Erfolg von Cintas spiegelt sich auch in der Zweitplatzierung dieses Jahres wider, wo das Unternehmen bereits als einer der besten Arbeitgeber für Diversität in den USA von Newsweek gewürdigt wurde.

Vielfalt als Leistungsträger

Die Auszeichnung basiert auf einer umfangreichen unabhängigen Umfrage unter mehr als 170.000 Beschäftigten in den [...]

