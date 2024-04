Die Solarbranche befindet sich trotz einiger wirtschaftlicher Herausforderungen, wie hohen Zinsen und Lieferengpässen, auf einem beeindruckenden Wachstumskurs. Aus einem Bericht der Solar Energy Industries Association (SEIA) von März 2024 geht hervor, dass Photovoltaik-Solaranlagen zum ersten Mal über 53% der neu hinzugefügten Kapazität zur Stromerzeugung in den USA im Jahr 2023 ausmachten. Noch bedeutender sind die Erwartungen für das Jahr 2024, in dem gemäß der Prognosen der US Energy Information Administration (EIA) zusätzliche 36.4 Gigawatt an neuen Solaranlagen ans Netz gehen sollen. Dies unterstreicht die optimistische Prognose für US-Solartitel, insbesondere für Unternehmen wie Enphase Energy, Nextracker und Canadian Solar, die Anleger auf ihrer Beobachtungsliste behalten sollten.

Die umwälzende Gesetzgebung durch den Inflation Reduction Act (IRA) [...]

Hier weiterlesen