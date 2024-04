In den letzten zwei Wochen gab es eine Reihe von Frostnächten in den wichtigsten Obstregionen Europas. Bei den betroffenen Produzenten machen sich Existenzängste breit, da sie bei einer Dauerkultur einmal im Jahr eine Ernte haben - und die ist jetzt dahin. Sie erzählen ihren Frust über die Situation der Öffentlichkeit. Es tut so weh, wenn es gerade ihn erwischt hat....

Den vollständigen Artikel lesen ...