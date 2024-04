Leclanché SA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

Leclanché SA kündigt die Verlängerung der Veröffentlichungsfrist für den Geschäftsbericht 2023 an und veröffentlicht die ungeprüften Kennzahlen für 2023.



30.04.2024 / 06:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR Leclanché kündigt die Verlängerung der Veröffentlichungsfrist für den Geschäftsbericht 2023 an und veröffentlicht die ungeprüften Kennzahlen für 2023. YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 30. April, 2024 - Mit Entscheid vom 29. April 2024 hat SIX Exchange Regulation AG eine Verlängerung der Veröffentlichungsfrist für den Geschäftsbericht 2023 von Leclanché (SIX: LECN) bis zum 31. Mai 2024 genehmigt. Das Unternehmen hat eine Verlängerung der Frist für die Einreichung des Geschäftsberichts 2023 beantragt. Dieser Antrag ist das Ergebnis bedeutender interner Optimierungen, die im vergangenen Jahr durchgeführt wurden und die das Wertmodell und den Finanzrahmen des Unternehmens erheblich verbessert haben. Der konsolidierte Jahresabschluss 2023 umfasst nun drei neue Unternehmen mit jeweils eigenen Abschlüssen, was einen komplexeren Konsolidierungsprozess als in den Vorjahren erforderlich macht. Zu diesen strategischen Verbesserungen gehören die Umwandlung des Spezialitätengeschäfts von Leclanché in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Leclanché SBS SA, und die Gründung von Leclanché Technologies SA. Diese neue Tochtergesellschaft konsolidiert alle geistigen Eigentumsrechte und Patente des Unternehmens und erleichtert die Neubewertung dieser Vermögenswerte im Rahmen einer IP-Box, die ab dem 1. Januar 2024 gilt. Darüber hinaus hat Leclanché seine Beteiligung an einem wichtigen Solar- und Speicherprojekt in St. Kitts durch die Leclanché St Kitts Energy Holding Ltd. neu organisiert. Nach einer entscheidenden Vereinbarung mit dem damaligen Joint-Venture-Partner von Leclanché im vergangenen Jahr ist Leclanché nun alleiniger Eigentümer dieser Zweckgesellschaft. Leclanché gibt seine ungeprüften Finanzkennzahlen für das Jahr 2023 bekannt: Im Jahr 2023 erreichte das konsolidierte Ergebnis des Unternehmens 18,7 Mio. CHF, wobei die Kundeneinnahmen 17,1 Mio. CHF erreichten, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den 7,8 Mio. CHF des ersten Halbjahres bedeutet. Trotz eines leichten Rückgangs der nach IFRS verbuchten Erträge im Vergleich zu 2022 ist es wichtig, die 2,8 Mio. CHF an abgegrenzten Nettoeinnahmen [1] in der Bilanz hervorzuheben. Es handelt sich dabei um zusätzliche an Kunden fakturierte Beträge, die noch nicht als Umsatz verbucht wurden, was Leclanché's umsichtiges Finanzmanagement unterstreicht. Das Unternehmen verzeichnete einen ungeprüften Nettoverlust von CHF (67,5) Millionen für das Jahr, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von CHF (85,6) Millionen im Jahr 2022 darstellt. Diese Verbesserung ist in erster Linie auf die geringeren Betriebs- und Finanzierungskosten zurückzuführen. Die Bilanz blieb bis zum 31. Dezember 2023 stabil, wobei die Bilanzsumme von 90,8 Millionen CHF im Jahr 2022 auf 108,5 Millionen CHF anstieg. Diese finanzielle Stabilität ist ein Beweis für die sorgfältige und strategische Planung. Das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Wachstum und Innovation treibt den Erfolg weiter voran und legt den Grundstein für zukünftige Chancen. Der Verwaltungsrat ist weiterhin optimistisch, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, Werte für seine Aktionäre zu schaffen und ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Mit Entscheid vom 29. April 2023 hat die SIX Exchange Regulation AG Leclanché aufgefordert, den nachstehenden Auszug in diese Ad-hoc-Mitteilung aufzunehmen: I. Der Freistellungsantrag von Leclanché (Emittentin) vom 26. April 2024 betreffend die Verlängerung der Frist für die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2023 und dessen Hinterlegung bei der SIX Exchange Regulation AG bis spätestens 31. Mai 2024 wird unter folgendem Vorbehalt (lit. a) und unter den nachstehenden Bedingungen (lit. b) gewährt: Die SIX Exchange Regulation AG behält sich vor, den Handel der Namenaktien der Emittentin auszusetzen, falls der Geschäftsbericht 2023 nicht gemäss den Bestimmungen über die Ad-hoc-Publizität (Art. 53 Kotierungsreglement [KR] in Verbindung mit der Richtlinie betreffend Ad-hoc-Publizität [DAH]) veröffentlicht und bei der SIX Exchange Regulation AG bis spätestens Freitag, 31. Mai 2024, 23.59 Uhr MEZ, eingereicht wird. Leclanché ist verpflichtet, bis spätestens Dienstag, 30. April 2024, 7.30 Uhr MEZ, eine Mitteilung gemäss den Bestimmungen über die Ad-hoc-Publizität (Art. 53 KR i.V.m. der DAH) über diesen Entscheid zu veröffentlichen. Die Bekanntmachung muss enthalten: die unveränderte Wiedergabe des Wortlauts von Ziffer I. I. dieser Entscheidung in unveränderter Form und an vorrangigen Position;

die Gründe für den Antrag der Emittentin auf Fristverlängerung für die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2023 und dessen Hinterlegung bei der SIX Exchange Regulation AG;

die ungeprüften Kennzahlen wie Nettoumsatz, EBITDA, EBIT, Gewinn/Verlust, Bilanzsumme, Eigenkapital usw. für das Jahresergebnis 2023. Für weitere Informationen schreiben Sie an info@leclanche.com oder besuchen Sie www.leclanche.com . # # # Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. Kontakte

Medienkontakte:



Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch



Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de



Ansprechpartner für Investoren:

Pasquale Foglia / Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com







[1] Abgegrenzte Nettoeinnahmen sind definiert als Vertragsverbindlichkeiten abzüglich Vertragsvermögen.

Ende der Adhoc-Mitteilung