Die Aktie von Tesla hat sich in wenigen Tagen um fast 40 Prozent verteuert und zu einer Kursrakete entwickelt. Geht da noch mehr oder ist der Tank schon bald leer?Lange gehörten in diesem Jahr die Anteile des Herstellers von E-Fahrzeugen Tesla zu den schwächsten Werten im Gesamtmarktindex S&P 500. Dank besser als befürchteter Quartalszahlen und der Ankündigung über eine Partnerschaft mit dem chinesischen Internet- und KI-Wert Baidu sowie der Zulassung für autonomes Fahren in der Volksrepublik China konnte das Papier in nur wenigen Tagen fast 40 Prozent zulegen. Ist der Abwärtstrend der Aktie damit bereits beendet und wenn ja, wie viel Aufwärtspotenzial besteht gegenwärtig noch? Diese Frage …