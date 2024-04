APA ots news: OMV beteiligt sich an UN-Programm zur Reduktion von Methanemissionen

Wien (APA-ots) - OMV ist dem Oil & Gas Methane Partnership (OGMP 2.0) des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) beigetreten. Diese ist die einzige umfassende und zuverlässige Berichtsstruktur für die Öl- und Gasindustrie, die Genauigkeit und Transparenz der Berichterstattung über Methanemissionen verbessert.



In der gesamten Öl- und Gas-Wertschöpfungskette, vor allem in der Exploration und Produktion werden potenziell Treibhausgase wie Methan in die Atmosphäre freigesetzt. Methan ist ein starkes Treibhausgas - nach Kohlendioxid der zweitgrößte Verursacher des Klimawandels.

Die OMV implementiert derzeit Maßnahmen zur Optimierung und Dekarbonisierung ihrer Betriebsprozesse, zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Verringerung vom Abfackeln und Ablassen von Begleitgas, sowie zur Reduzierung von Methanemissionen durch Lecksuche und eine Verbesserung der Anlagenintegrität. Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie strebt die OMV bis 2030 eine Methanintensität in der Exploration & Produktion (E&P) von 0,1 Prozent oder weniger an.



"Die OMV nimmt das Thema Management und Minderung von Methanemissionen sehr ernst und dieses Programm wird unsere Bemühungen um eine genaue Messung und transparente Berichterstattung verstärken und gleichzeitig die wachsenden Erwartungen des Kapitalmarktes erfüllen", sagte Berislav Gao, OMV Executive Vice President Energy.



OGMP, ursprünglich auf dem UN-Klimagipfel im Jahr 2014 ins Leben gerufen, ist eine Partnerschaft zwischen UNEP, der Europäischen Kommission (EC), dem Environmental Defense Fund (EDF), der Clean Air Task Force (CATF), der Weltbank, der Climate and Clean Air Coalition (CCAC) und nahezu 140 Unternehmen mit Anlagen in mehr als 70 Ländern auf fünf Kontinenten, die über 40 Prozent der weltweiten Öl- und Gasproduktion repräsentieren.



"Wir freuen uns sehr, die OMV in der Partnerschaft begrüßen zu dürfen", sagte Giulia Ferrini, OGMP 2.0 Programmmanagerin. "Dies ist ein wertvoller Schritt zur Ausweitung der Verantwortlichkeit und Transparenz im Bereich Methan in der gesamten Branche. Wir hoffen, dass das Engagement der OMV andere dazu inspirieren wird, sich OGMP 2.0 anzuschließen und einen hohen Standard für die Berichterstattung und das Management von Emissionen einzuführen, da Kunden, Investoren und Regierungen eine bessere Methanbilanz fordern."



Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges Leben neu zu erfinden. Die OMV wandelt sich zu einem führenden Unternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien mit einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft. Heute ist sie in den integrierten Geschäftssegmenten Energy, Fuels & Feedstock und Chemicals & Materials tätig. Durch die schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft strebt die OMV an, bis spätestens 2050 Netto-Null zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von EUR 39 Milliarden und beschäftigte rund 20.600 diverse und talentierte Mitarbeiter:innen weltweit.



