Dietlikon - Die Immobiliensparte des Baukonzerns Implenia hat im ersten Quartal 2024 zwei Entwicklungsareale gekauft. Die beiden Areale in Zürich-Seebach und Morges hätten einen Gesamtwert von rund 40 Millionen Franken, teilte Implenia mit. Nach Fertigstellung der Bauprojekte werde sich der Marktwert auf rund 110 Millionen Franken belaufen. Beide Areale seien an gut erreichbaren Standorten gelegen, hiess es weiter. In Zürich-Seebach in unmittelbarer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...