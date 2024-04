EQS-Media / 30.04.2024 / 07:36 CET/CEST

Gemeinnützige Fielmann Förderstiftung setzt großes gesellschaftliches Engagement von Günther Fielmann in Norddeutschland fort, gibt erste Förderungen bekannt



Die Fielmann Förderstiftung hat, wie im Januar dieses Jahres angekündigt, im ersten Quartal 2024 ihre Arbeit aufgenommen. Sie wurde von Marc Fielmann, dem Vorstandsvorsitzenden der Fielmann-Gruppe, und seiner Schwester Sophie Fielmann errichtet, um das soziale Engagement ihres verstorbenen Vaters in die Zukunft zu tragen.



Günther Fielmann wusste, dass ein Unternehmen nur in einem intakten und sozial ausgewogenen Umfeld langfristig erfolgreich sein kann. Deshalb übernimmt die Fielmann-Gruppe nicht nur Verantwortung für Kunden und Mitarbeitende, sondern auch für die Gesellschaft und Umwelt. Über das Engagement des Familienunternehmens hinaus setzen Sophie und Marc Fielmann ihre gemeinnützigen Aktivitäten nun über die Fielmann Förderstiftung fort. Diese wirkt vor allem in Norddeutschland, der Heimat der Familie Fielmann. Die gemeinnützige Stiftung unterstützt Initiativen in Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege sowie Naturschutz und Landschaftspflege.



"Wir sind stolz darauf, im ersten Jahr der Fielmann Förderstiftung mehrere langfristig angelegte medizinische Forschungsprojekte zu ermöglichen, eine Stiftungsprofessur für eines der weltweit führenden Wirtschaftsinstitute aufzusetzen und einen Beitrag zum Erhalt eines regional bedeutsamen Denkmals zu leisten", sagt Stiftungsvorstand Georg Alexander Zeiss. Nur drei Monate nach ihrer Gründung hat die Stiftung bereits Fördermittel in Höhe von mehreren Millionen Euro zugesagt:

Zu den ersten Initiativen, deren Förderung die Stiftung bewilligt hat, zählen mehrere 5-jährige medizinische Forschungsprojekte am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Sie befassen sich mit Gefäßentzündungen (Vaskulitis) und einer verminderten Durchblutung der Netzhaut (Retinaler Ischämie) im menschlichen Auge. "Dank des unterstützenden Beitrags der Fielmann Förderstiftung können wir die Grundlage für neue Therapien schaffen, die uns in der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit komplexen neurologischen Erkrankungen helfen", so Prof. Dr. Tim Magnus, Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurologie des UKE. Darüber hinaus wird die Fielmann Förderstiftung eine auf fünf Jahre angelegte Stiftungsprofessur für Economics of Global Transformations am Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel, Schleswig-Holstein, ermöglichen. "In Zeiten einer volatilen Weltwirtschaft sind Forschung und wissenschaftlicher Diskurs von besonderer Bedeutung. Wir sind dankbar für das Engagement der Fielmann Förderstiftung", sagt IfW-Präsident Prof. Dr. Moritz Schularick . Die Fielmann Förderstiftung leistet einen wesentlichen Beitrag zur umfassenden Restaurierung der St. Catharinenkirche. Sie ist ein historisches Denkmal von regionaler Bedeutung aus dem 13. Jahrhundert in Westensee, Schleswig-Holstein. Die Spende ergänzt die Mittel des Bundes, die Zuwendungen und Kollekten der Gemeindemitglieder sowie weitere Förderungen. "Der großzügige Beitrag der Fielmann Förderstiftung wird insbesondere der Sanierung der Außenhülle, der Pfeiler der Kirche und der alten Sonnenuhr zugutekommen", erklärt Pastor Dr. Bernd-Holger Janssen von der Kirchengemeinde Westensee.

Weitere Initiativen und Engagements der Fielmann Förderstiftung veröffentlichen wir künftig auf der Website www.fielmann-foerderstiftung.de .



Schierensee - 30. April 2024





Die Fielmann Förderstiftung unterstützt die wissenschaftliche und kulturelle Entwicklung in Norddeutschland, engagiert sich in der Denkmalpflege und fördert den Naturschutz. Ihr Schwerpunkt liegt auf langfristigen Partnerschaften mit gemeinnützigen, regionalen Organisationen. Die Stiftung wurde 2024 vom Vorstandsvorsitzenden der Fielmann-Gruppe Marc Fielmann und seiner Schwester Sophie Fielmann errichtet, um das soziale Engagement ihres verstorbenen Vaters in die Zukunft zu tragen.



presse@fielmann.com

info@fielmann-foerderstiftung.de

Telefon +49 40 270 76-7000





