Neuhausen am Rheinfall - Der Verpackungshersteller SIG Group hat im ersten Quartal sowohl beim Wachstum als auch bei der Profitabilität nachgelassen. Im Vorjahr hatten insbesondere Akquisitionen den Umsatz nach oben getrieben. Am Ausblick hält das Unternehmen fest. So fiel der ausgewiesene Umsatz um 1,0 Prozent auf 721,5 Millionen Euro, teilte die SIG Group am Dienstag mit. Auch die Profitabilität fiel geringer aus. Der bereinigte EBITDA fiel um ...

