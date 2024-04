Addex Therapeutics hat kürzlich die Ergebnisse einer Phase-2-Studie zur Epilepsie veröffentlicht, die das Medikament ADX71149 in Kombination mit Levetiracetam oder Brivaracetam bei Patienten mit fokalen Anfällen und unzureichender Reaktion auf die Standardbehandlung testete. Trotz der Hoffnungen, die in das Medikament gesetzt wurden, erreichte die Studie ihre primären Ziele nicht, was zu einem deutlichen Rückgang des Aktienkurses führte. Dies spiegelt sich in der allgemeinen Performance von Johnson & Johnson wider, deren Aktie ebenfalls einen Rückgang verzeichnete, obwohl die fundamentale Verfassung des Unternehmens stabil bleibt.

Wirtschaftliche Einblicke

Johnson & Johnson, bekannt für sein solides finanzielles Fundament, zeigt eine beeindruckende Eigenkapitalrendite (ROE) von 28%, die deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies [...]

