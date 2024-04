Nach Darstellung von SMC-Research hat ein schwieriges Umfeld in 2023 größere Anteilsverkäufe der Beteiligungsgesellschaft DEWB verhindert. SMC-Analyst Holger Steffen sieht aber Chancen für eine Besserung der Lage und eine Neubewertung der operativen Fortschritte der DEWB-Beteiligungen.

Die Rahmenbedingungen seien laut SMC-Research im Jahr 2023 schwierig gewesen, insbesondere für Unternehmen aus dem Small-Cap- und FinTech-Bereich. Der Börsenaufschwung sei an diesen Gesellschaften weitgehend vorübergegangen, was sich insgesamt auf die Bewertungen im Sektor ausgewirkt habe. DEWB habe daher, anders als geplant, keine größeren Verkäufe durchgeführt und wegen der Strukturkosten erneut einen Jahresverlust hinnehmen müssen.

Der Ausblick auf 2024 falle aber optimistischer aus: DEWB wolle auf der Exitseite aktiv werden und auf dieser Basis ein positives Jahresergebnis erzielen, zugleich sollen auch neue Beteiligungen erworben werden, so die Analysten.

Das positive Börsenumfeld bei Blue Chips dürfte früher oder später auch stärker auf Small Caps und FinTechs ausstrahlen und für bessere Rahmenbedingungen sorgen. Damit dürften die operativen Fortschritte der DEWB-Beteiligungen ganz anders bewertet werden. Insbesondere die Kernbeteiligung LAIQON könnte vor einer Neubewertung stehen, wenn die großen Kooperationsprojekte mit der Volksbank Rosenheim und Union Investment sichtbare Erfolge zeigen. Aber auch bei den kleineren DEWB-Beteiligungen seien positive Impulse möglich, u.a. strebe nextmarkets einen Börsengang in Kanada und NAGA eine Notiz an der Nasdaq an.

Die Analysten sehen insgesamt ein hohes Potenzial im Portfolio, das in dem von ihnen ermittelten Potenzialwert von rund 1,80 Euro zum Ausdruck komme, der sich damit gegenüber ihrer letzten Einschätzung (1,90 Euro) nur leicht reduziert habe. Dementsprechend erwarten sie eine kräftige Erholung der DEWB-Aktie, wenn der Newsflow von den Beteiligungen und das Umfeld für Rückenwind sorgen. Vor diesem Hintergrund bestätigen sie ihr Urteil "Speculative Buy".

