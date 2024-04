© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique



MicroStrategys Quartalsumsatz war der niedrigste seit der Covid-Pandemie. Die Aktie verliert deutlich.Das von CEO Michael Saylor geleitete Unternehmen sagte am Montag in einer Erklärung, dass es einen Nettoverlust von 53 Millionen US-Dollar oder 3,09 US-Dollar pro Aktie im ersten Quartal verzeichnet hat. Der Umsatz fiel um 5,5 Prozent auf 115,2 Millionen US-Dollar und verfehlte damit die durchschnittliche Schätzung der von Bloomberg befragten Analysten. Der Verlust kam zustande, nachdem das Unternehmen eine Wertminderung seiner Bitcoin-Bestände in Höhe von rund 13 Milliarden US-Dollar vorgenommen hatte. Nach den derzeitigen Rechnungslegungsvorschriften kann MicroStrategy keine Zuwächse in …