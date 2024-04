Am Montag hat der DAX im Tagesverlauf kontinuierlich an Wert verloren und am Ende mit 42 Pünktchen im Minus geschlossen. Relativ unverändert geht es in den Handelstag am Dienstag, wobei die Marktteilnehmer eine Reihe von Zahlen verarbeiten müssen: Adidas, Covestro, Mercedes-Benz, MTU, Qiagen, Volkswagen und Vonovia haben Zahlen vorgelegt.

