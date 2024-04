Zürich - Der IT-Grosshändler Also hat intern einen neuen Chef gefunden: Wolfgang Krainz übernimmt den Posten ab dem 1. Mai 2024. Er folgt auf Gustavo Möller-Hergt, der weiterhin Verwaltungsratspräsident bleiben wird, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Krainz ist seit 2016 bei Also. Zuletzt arbeitete er als Regional Chief Customer Officer Austria and Central and Eastern Europe. Unter ihm soll sich die Firma stärker auf Verkaufsaspekte ausrichten, ...

