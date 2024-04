DJ Vonovia: Auf Kurs bei Verkaufserlös und Zielkorridor Verschuldungsgrad

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia sieht sich auf Kurs, im laufenden Jahr durch Verkaufserlöse insgesamt 3 Milliarden Euro an Liquidität zu generieren. Zum Jahresende will Vonovia dann auch beim Verschuldungsgrad LTV wieder im Zielkorridor von 40 bis 45 Prozent sein (1Q: 45,9 Prozent), sagte Vonovia-Chef Rolf Buch in der Medientelefonkonferenz.

Kürzlich hat der Konzern ein Berliner Wohnungsportfolio für 700 Millionen Euro verkauft, insgesamt hat Vonovia laut Mitteilung bereits 1,1 Milliarden Euro von den anvisierten 3 Milliarden eingenommen. Die restlichen 400 Millionen Euro seien durch mehrere kleinere Portfolioverkäufe erreicht worden, davon knapp 100 Millionen Euro durch den Verkauf von Pflegeheimen der Tochter Deutsche Wohnen, so Buch. Diese hat der Konzern seit Mitte 2022 zum Verkauf gestellt. Für das Pflegeheim-Portfolio insgesamt habe sich bisher kein Käufer gefunden, deshalb sollen die weiteren Pflegeheime in kleineren Paketen verkauft werden. Übrig sei noch ein Pflegeheim-Portfolio im Wert von 900 Millionen Euro für den Verkauf.

April 30, 2024 02:49 ET (06:49 GMT)

