Im Geschäftsjahr 2023 führten eine anhaltend hohe Inflation und steigende Zinsen zu reduzierten Konsumausgaben. Kunden entschieden sich für Anbieter, die garantierte Qualität und herausragenden Service zu günstigen Preisen bieten. In der Augenoptik und Hörakustik ist das die Fielmann-Gruppe. In einem herausfordernden Marktumfeld haben wir unsere Marktanteile in vielen wesentlichen Märkten ausgebaut, ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt und unsere EBITDA-Marge verbessert. Im ersten Quartal des Jahres 2024 steigerten wir den Konzernumsatz sowie das EBITDA trotz starker Vorjahreswerte um +11 ...

