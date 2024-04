Die Tesla-Aktie hat in den vergangenen Monaten schwer gelitten und ein wichtiger Faktor dafür sind schwächelnde Geschäfte auf dem chinesischen Markt. CEO Elon Musk sah sich nun wohl zu einem Einlenken gezwungen und besuchte am Sonntag überraschend die Volksrepublik. Nach einem Austausch mit Ministerpräsident Li Qiang kehrt der Unternehmer nicht mit leeren Händen zurück.Anzeige:Endlich darf Tesla (US88160R1014) nun auch in China sein Fahrassistenzsystem "Full Self Driving" oder kurz FSD anbieten. Anders als zuvor in ...

