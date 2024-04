Frankfurt - Die Lufthansa stellt sich nach den teuren Streiks zum Jahresstart auf deutlich bessere Geschäfte in den heissen Monaten ein. «Es wird wieder ein sehr starker Reisesommer», sagte Vorstandschef Carsten Spohr bei der Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag in Frankfurt. Die Buchungen für die warme Jahreshälfte lägen 16 Prozent höher als 2023. Einen operativen Gewinn auf dem Niveau des Vorjahres hat sich Spohr für 2024 jedoch abgeschminkt. ...

