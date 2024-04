© Foto: Marcel Kusch/dpa



Nach einem massiven Verlust im vergangenen Jahr ist Vonovia zurück in der Gewinnspur. Anleger feiern das Ergebnis mit einem kräftigen Kursplus. Die Aktie ist der Gewinner im DAX.Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern meldete im ersten Quartal 2024 einen Gewinn von 335,5 Millionen Euro. Im Vorjahr hatten Abwertungen des Immobilienportfolios noch für einen heftigen Verlust von fast 2,1 Milliarden Euro bei den Bochumern gesorgt. Die Aktie legte am Dienstagvormittag kräftig zu und stieg um mehr als 5 Prozent im Xetra-Handel. Die Papiere haben in den vergangenen zwölf Monaten gut 45 Prozent hinzugewonnen. Der Wert des Immobilienportfolios liegt stabil bei knapp 83,7 Milliarden Euro stabil. …