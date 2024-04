Der Chipgigant erweist sich laut Melius Research als einer der KI-Hauptprofiteure, da Technologieunternehmen "wie verrückt" investieren, um von der künstlichen Intelligenz zu profitieren."Manchmal ist ein No Brainer ein No Brainer", schrieb der Analyst Ben Reitzes am Montag. Die größten Cloud-Computing-Netzwerke "sind die Grundlage für die Nachfrage nach Nvidias GPUs - und sie alle geben in den nächsten Jahren rund 20 Prozent mehr für Chips aus als wir dachten". Reitzes bezog sich dabei auf Grafikprozessoren. Er sieht Unternehmen, die entschlossen sind, "wie verrückt zu investieren", damit sie später "hoffentlich wie verrückt Geld verdienen können". Der Analyst bestätigte seine …