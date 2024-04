Mercedes-Benz mit schwachem Jahresstart - Aktie im Minus

Werbung







Schwacher Absatz, Modellwechsel und Engpässe in der Lieferkette führten zu einem deutlichen Gewinneinbruch beim Autobauer Mercedes-Benz. Trotz des schwierigen Marktumfelds wird an den Jahreszielen festgehalten. Die Aktie steht kurz nach Börseneröffnung rund 3,5 Prozent tiefer.



Der Autobauer Mercedes-Benz hat im ersten Quartal bei schwächerem Absatz einen Umsatz- und Gewinnrückgang zu verzeichnen, wie das Unternehmen am heutigen Dienstagmorgen vermeldete. Der Umsatz ging um 4,4 Prozent auf 35,9 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel um rund 30 Prozent auf 3,86 Milliarden Euro. Insbesondere der Absatzrückgang bei den lukrativen Top-Modellen wie der S-Klasse fiel gewinnseitig schwer ins Gewicht. Aber auch die Modellwechsel und Engpässe in der Lieferkette gehen neben der eingetrübten Nachfrage zulasten der Quartalsergebnisse, vor allem im Pkw-Segment. Die bereinigte Rendite von Mercedes-Benz Cars schrumpfte dabei um fast sechs Prozentpunkte auf 9,0 Prozent. Lediglich die Van-Sparte verzeichnet weiterhin robustes Wachstum. Mercedes-Benz gehe selbst von steigenden Absätzen im laufenden Jahr aus und verkündete trotz des schwierigen Marktumfelds nicht die Preise zu senken. Der Jahresausblick blieb daher weiter unverändert. Die Aktie notiert kurz nach Börseneröffnung knapp 3,50 Prozent tiefer.









Der Ausblick auf die Börsen-Woche



Welche Termine diese Woche kein/e Anleger/in verpassen sollte, lesen Sie im HSBC-Wochenausblick. Wir nehmen für Sie die Börsenkalender unter die Lupe und informieren Sie jeden Sonntag über die wichtigsten Quartalszahlen, Konjunkturdaten und mehr - schauen Sie direkt auf der HSBC-Homepage vorbei:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC